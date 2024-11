Prima dell'esame autoptico la Procura della Repubblica di Catanzaro ha fatto recapitare due avvisi di garanzia a un anestesista e a un chirurgo della clinica

E’ deceduto dopo essere stato sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio, a Catanzaro, presso la casa di cura “Villa Serena”. La tragedia si è consumata lo scorso mercoledì, allorquando l’uomo, a seguito dell’intervento realizzato in anestesia locale, ha avvertito un malore. Inutile l’intervento dei sanitari, il 47 enne spirerà poco dopo, spingendo i familiari a rivolgersi all’autorità giudiziaria per gettare luce sulle cause del decesso.

Prima dell'esame autoptico, realizzato nella giornata odierna, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha fatto recapitare due avvisi di garanzia a un anestesista e a un chirurgo della clinica di Catanzaro per consentire ai due indagati di nominare dei propri consulenti in vista della stessa autopsia. I risultati arriveranno nei prossimi 60 giorni.