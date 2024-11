Attraverso una nota stampa la Fimp (federazione italiana medici pediatri) Catanzaro esprime «grande soddisfazione per il trasferimento del reparto di Pediatria Universitaria presso il polo Universitario Magna Graecia, sita in località Germaneto di Catanzaro».

«È questo - si legge - il raggiungimento di un traguardo di enorme valore sul piano dell’assistenza pediatrica in Calabria. Da diversi anni, circa tre decenni, si attendeva questo esito e ciò comporterà, oltre all’attività ambulatoriale svolta finora, anche il ricovero, laddove necessario, per le branche specialistiche pediatriche già attive attraverso l’alta competenza dei professionisti che svolgono la loro attività in questo reparto».

«Un grazie di cuore - prosegue la nota firmata dalla segretaria provinciale Fimp Maria Grazia Licastro - va alla Professoressa Daniela Concolino, primaria e direttrice della Scuola di Specializzazione di Pediatria, che ha con tenacie e forza di volontà perseguito questo scopo, senza arrendersi di fronte alle difficoltà che, di volta in volta, ci sono state. Noi pediatri di famiglia - in conclusione - l’abbiamo da sempre sostenuta e continueremo a farlo per il bene della pediatria calabrese e dei nostri piccoli e giovani pazienti».