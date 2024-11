«Il commissario della azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, Vincenzo La Regina, sta lavorando per organizzare al meglio la neonata azienda». È quanto si legge in una nota in cui si dà conto del sopralluogo eseguito questa mattina nel pronto soccorso per «accertarsi personalmente dei disagi lamentati dai cittadini».

«C'è un grande lavoro da fare. Ho notato un eccessivo affollamento e la presenza di troppe barelle nei corridoi» ha dichiarato. «Per questa ragione ho voluto istituire immediatamente un tavolo tecnico che lunedì si riunirà nuovamente e mi sottoporrà delle proposte di miglioramento».

«Cosa fare? Bisogna aumentare i posti letto nell'area dell’osservazione breve intensiva – ha precisato il commissario -; rimodernare l'area per renderla più confortevole; intervenire sull'accoglienza; integrare il personale sanitario mancante e definire percorsi più efficienti di presa in carico dei pazienti».

«Stiamo lavorando con entusiasmo – ha aggiunto – nella consapevolezza che c'è una forte aspettativa e attenzione da parte della comunità e lo faremo con l'obiettivo di ridare dignità al paziente ma anche al personale sanitario».