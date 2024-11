Un regalo di Natale per 60 piccoli pazienti dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro grazie ai volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta di Catanzaro e al Lions Club Catanzaro Host che hanno aperto le porte degli ambulatori di Pediatria per una giornata di visite gratuite soprattutto per quelle fasce che vivono particolari situazioni di disagio. «Oggi riusciamo a regalarci per Natale questa bella esperienza - ha affermato Saverio Salerno, capogruppo Cisom Catanzaro -, riusciamo ad avere 60 bambini che possono accedere a queste visite di alta professionalità. Tutto nasce dal cuore grande dei nostri volontari». «Sono bambini che difficilmente avrebbero avuto accesso a queste prestazioni in maniera immediata. Questo è il nostro fine, riuscire ad aiutare chi è meno fortunato di noi» ha sottolineato Marika Biamonte, responsabile sanitario Cisom Catanzaro.

Un ospedale vicino al territorio

Sei gli ambulatori aperti: visite pediatriche, auxologia, grastroenterologia, allergologia, reumatologia, chirurgia pediatrica per una iniziativa che si colloca in un più ampio progetto di prevenzione grazie al quale sono già state effettuate visite gratuite ginecologiche e otorinolaringoiatriche e che conferma ancora una volta l'apertura dell'ospedale catanzarese verso il territorio. «Questa è una ulteriore conferma di un ospedale sempre più vicino alla cittadinanza - ha aggiunto Giuseppe Raiola, direttore Unità Operativa di pediatria -. Con il Cisom e il Lions club Catanzaro Host che rappresento, speriamo di poter collaborare ancora in futuro perché i risultati sembrano essere estremamente buoni». Concetto quest'ultimo confermato anche da Domanico Salerno, direttore Unità operativa Complessa di Chirurgia Pediatrica.