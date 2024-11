L’Istituto Giannina Gaslini di Genova arriva in Calabria. È stata infatti sottoscritta una convenzione per prestazioni specialistiche nella disciplina della chirurgia pediatrica tra l’ospedale genovese e Marrelli Health, la società a cui fa capo al Marrelli Hospital.

L’Irccs Gaslini - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – si è reso disponibile ad assicurare le prestazioni richieste dalla clinica crotonese attraverso un pacchetto di servizi afferenti alla chirurgia pediatrica. Il personale medico che si occuperà dei servizi sarà quello del Dipartimento di Scienze chirurgiche.

«La presenza dell’ospedale Gaslini arricchirà l’offerta sanitaria calabrese e porterà più tranquillità a medici, pediatri e famiglie che potranno contare sulla presenza in Calabria di specialisti di chirurgia pediatrica nelle diverse specialità», ha dichiarato il presidente Antonella Stasi Marrelli.

«La Convenzione – ha aggiunto – serve a incrementare la fiducia nel sistema sanitario calabrese, ma soprattutto a garantire un servizio prestato da medici tra i migliori al mondo che operano in un ospedale tra i più conosciuti. Collaborare con loro è un onore ma anche una grande soddisfazione, perché evidentemente possiamo accrescere e arricchire le nostre competenze mediche e scientifiche. Per noi rappresenta un ulteriore passo in avanti verso quello che è uno degli obiettivi principali del Marrelli Hospital: contribuire al miglioramento dell’offerta sanitaria territoriale».

Ha commentato positivamente anche il professor Girolamo Mattioli, direttore del Dipartimento di Scienze chirurgiche: «È sempre bello riuscire a condividere l’esperienza dell’Istituto Gaslini fuori dalla Liguria, sia su territorio nazionale che internazionale. Per noi, l’obiettivo principale è riuscire a curare i bambini dovunque sia necessario farlo e collaborazioni come questa ci consentono di condividere le competenze del personale di tutto il Dipartimento di Scienze chirurgiche anche al di fuori dell’ospedale».

L’attività medica prevede almeno due volte al mese prestazioni di prima visita chirurgica generale e visita chirurgica di controllo a Crotone.