Il presidente del gruppo Oliverio Presidente: “Quest’occasione è da considerarsi beneaugurante per la ripresa della sanità calabrese”

“A seguito della ordinanza del Consiglio di Stato del 21 aprile 2017, che ha reso attuale e applicabile la graduatoria del concorso per titoli per l'assegnazione di settantanove nuove farmacie in Calabria, la Regione procederà il 7 maggio ad interpellare gradualmente i vincitori per assegnare le farmacie messe a concorso”. È quanto affermato dal presidente del gruppo Oliverio Presidente Orlandino Greco.



“Sarà un lavoro difficile, ma indispensabile sia per la Regione che per i farmacisti destinatari, dal momento che questi ultimi avranno pochi giorni a disposizione dall’invito per fare le loro scelte definitive.



Lo scorrimento della graduatoria aveva registrato dei ritardi perché il TAR ne aveva sospeso l’efficacia, da pochi giorni ripristinata dal Consiglio di Stato. Così, a breve, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Corigliano Calabro, Rende, Rossano Calabro, Gioia Tauro, Paola e tutti gli altri Comuni coinvolti avranno qualche esercizio farmaceutico in più sul quale i cittadini potranno finalmente contare.

Quest’occasione – conclude - è da considerarsi beneaugurante per la ripresa della sanità calabrese, che andrebbe riconsegnata, al più presto, nelle mani della Regione investendo il presidente Oliverio dei poteri di commissario ad acta”.