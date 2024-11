Buone notizie per il concorso di Medicina di emergenza-urgenza indetto dall'Asp di Catanzaro. Il delegato provinciale Smi per l'Asp di Catanzaro Saverio Ferrari, nel ringraziare il commissario Battistiti per l'impegno, informa che è uscita oggi la graduatoria. «Ottima notizia - dichiara - per due Unità operative (Pronto soccorso e 118) delle varie Asp della Calabria che potranno attingervi nelle prossime settimane. Si tratta di 74 ex convenzionati con 36 mesi di servizio anche non continuativo nel 118 e di 32 specializzandi».

«I primi - aggiunge - finalmente dopo molti anni potranno avere gli stessi diritti dei colleghi già passati alla dirigenza ad esempio con il concorso dell'Asp di Cosenza e principalmente non si vedranno costretti ad abbandonare il servizio per approdare su lidi che meglio ne sfrutterebbero le indubbie capacità acquisite in anni ed anni di lavoro in trincea. I secondi terminato il corso di specializzazione potranno rimpinguare i Pronto soccorso ed il 118».

Il tutto, secondo Ferrari, non va comunque a risolvere i problemi del 118, «ma è un buon inizio in attesa che chi dirigerà Azienda Zero si muova con decisioni consone ad affrontare una carenza che rimane drammatica sia nei Ps che nel 118 anche perché l'estate non è poi così lontana ed i problemi sanitari nei mesi estivi aumentano a dismisura».