Il medico in forza all'unità di Terapia intensiva del policlinico universitario di Catanzaro ha ottenuto l'incarico fino a dicembre 2023 ( ASCOLTA L'AUDIO )

Il presidente della Regione Calabria ha nominato un nuovo consulente che lo supporterà nell'azione di raccordo politico istituzionale con il sistema delle Conferenze Stato Regioni, con particolare riferimento all'ambito socio assistenziale sanitario. Si tratta del medico anestesista in forza all'Unità di Terapia Intensiva del policlinico universitario di Catanzaro, Andrea Bruni.

La designazione è stata formalizzata con dpgr nel quale di chiarisce che il presidente della Regione: «può avvalersi della consulenza di esperti esterni altamente qualificati in numero non superiore ad otto, il cui incarico conferito mediante contratto di diritto privato, non può superare i dodici mesi ed è rinnovabile». La durata dell'incarico si estende infatti fino al 31 dicembre 2023 e il consulente Andrea Bruni «percepirà solo il rimborso delle spese di missione sostenute nello svolgimento dell’incarico, debitamente documentate».