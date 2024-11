Corigliano Rossano è tornata ad affrontare la minaccia del Covid-19, con un focolaio recentemente riscontrato all'interno della divisione di Nefrologia dell'Ospedale "Nicola Giannesio" di Rossano. Attualmente, quattro pazienti sono stati colpiti dall'infezione, mettendo in luce la timida ripresa e presenza del virus anche dopo mesi di sforzi per contenerne la diffusione.

L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, soprattutto considerando che alcuni pazienti affetti dal virus provengono dalle aree del Tirreno e dal cosentino, suggerendo la possibilità di una propagazione più ampia. La situazione è resa ancor più critica dal fatto che tutti i dieci posti disponibili nella divisione Covid sono attualmente occupati, mentre si registra una diminuzione del personale infermieristico nel medesimo reparto.

Sebbene l'inizio dei sintomi sembri meno aggressivo rispetto alle ondate precedenti, è importante sottolineare come il Covid-19 possa rapidamente evolvere in una forma più grave, specialmente se il sistema immunitario del paziente non è in grado di contrastare l'infezione. Anche coloro che sono stati vaccinati, pur avendo ricevuto almeno due dosi del vaccino, sembrano essere vulnerabili a questa nuova ondata dell'epidemia.

Il focolaio di Covid-19 a Corigliano Rossano richiama l'attenzione sull'importanza di rimanere vigili e responsabili nella lotta contro il virus. La sfida persistente della pandemia richiede uno sforzo collettivo costante per proteggere la salute e il benessere di tutti i cittadini.