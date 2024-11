Il contributo sarà impegnato per l'attivazione di laboratori mobili sul territorio e per l’acquisto di quattro ambulanze Covid-19 dedicate

La Banca d'Italia ha deliberato l’erogazione di una ulteriore tranche di donazioni, per un totale di 13,2 milioni di euro, a beneficio di enti direttamente impegnati nel fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa con la pandemia da COVID-19.

Gli ulteriori contributi in Calabria sono stati destinati alle Asp di Cosenza e Reggio Calabria (mezzo milione ciascuna), per l’acquisto di mezzi attrezzati per il trasporto e la lavorazione di campioni biologici da impiegare per l’attivazione di laboratori mobili sul territorio e per l’acquisto di quattro ambulanze Covid-19 dedicate.

Queste nuove iniziative portano a 78,3 milioni di euro il totale finora stanziato dalla Banca Divisione d’Italia per contribuire al contrasto dell’emergenza da COVID-19. Si stanno studiando ulteriori interventi in altre aree territoriali.