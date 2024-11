Il dirigente medico dell’unità operativa di malattie infettive Antonio Mastroianni ha somministrato il Tocilizumbab nella sua formulazione sottocutanea in attesa di avere la disponibilità di quella endovenosa. Risultati incoraggianti

Migliorano i pazienti positivi al Covid 19 ricoverati all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Buone risposte dalla nuova cura

Sottoposti al Tocilizumbab, il farmaco antireumatico i cui risultati incoraggianti sono stati per la prima volta segnalati dal Monaldi-Cotugno di Napoli, i soggetti in cura nel nosocomio bruzio stanno rispondendo bene. Otto gli ammalati sottoposti al trattamento, tra i quali i due ricoverati in rianimazionee sei dell’unità operativa di malattie infettive guidata da Antonio Mastroianni. Le prossime 48-72 ore saranno determinanti.

In attesa della nuova fornitura

Per il momento è stata utilizzata la versione sottocutanea che era disponibile nella farmacia ospedaliera. Già lunedì la Roche dovrebbe consegnare una partita della formulazione endovenosa.