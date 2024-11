Dovranno ancora attendere i partecipanti all'avviso pubblico bandito per l'assunzione di 49 lavoratori appartenenti alle categorie protette

Rinviate a data da destinarsi le prove d’esame, inizialmente previste nei giorni 7-8-9-15-22-29 gennaio 2019, del concorso bandito nel novembre 2016 dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per l’assunzione a tempo indeterminato di 49 persone appartenenti alle categorie protette.

Si tratta dell’avviso pubblico riservato a soggetti con invalidità di almeno il 46%. Secondo quanto si è appreso, il rinvio, si sarebbe reso necessario per la sopravvenuta indisponibilità uno dei membri della commissione esaminatrice presieduta da Pietro Filippo. Già nel marzo del 2018 le prove erano state posticipate, in quella circostanza per la sopraggiunta indisponibilità della sede d’esame.