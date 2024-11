Il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza Achille Gentile ha ufficialmente consegnato a Gianfranco Scarpelli, Direttore dell'Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, le chiavi delle ambulanze, dotate di incubatrici ed attrezzature sanitarie all'avanguardia, per il trasporto in sicurezza dei bambini

COSENZA - All'indomani dell'accordo sottoscritto dal dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria Riccardo Fatarella, con il quale si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato nell'area materno-infantile di nuovo personale sanitario, questa mattina sono state consegnate all'ospedale dell'Annunziata due nuove ambulanze per il trasporto neonatale assistito e garantito. Un passo verso una migliore e più efficace assistenza, che va ad aggiungersi alla recente costituzione della banca del latte, attivata presso il nosocomio cosentino. Questa mattina il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza Achille Gentile ha ufficialmente consegnato a Gianfranco Scarpelli, Direttore dell'Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, le chiavi delle ambulanze, dotate di incubatrici ed attrezzature sanitarie all'avanguardia, per il trasporto in sicurezza dei bambini e che serviranno l'intera provincia di Cosenza e le aree limitrofe. Poi i due dirigenti, Gentile e Fatarella, hanno visitato i locali della banca del latte, collocati nel reparto di neonatologia.