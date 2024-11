Il messaggio lanciato dal professore Zaza a Dentro la Notizia: «Abbiamo creato progresso e sviluppo al Nord, ora è tempo di riportare le nostre professionalità in Calabria». Tra gli ospiti della puntata incentrata sulle innovazioni tecnologiche all’Unical anche i professori Leone e Aiello e il commissario dell'ospedale De Salazar

«Perché sono tornato al Sud? Perché ci sono le maggiori potenzialità professionali. L’Italia è caratterizzata da professionalità del Sud che hanno portato avanguardia, progresso, sviluppo al Nord. Cerchiamo di riportarle qui perché ce lo meritiamo». E perché, adesso, si stanno creando le condizioni ideali per favorirne il rientro. Il professore Gianluigi Zaza, nuovo direttore della Nefrologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza, attraverso le telecamere di LaC lancia un messaggio fortissimo: il futuro della sanità cosentina oggi e calabrese domani appare florido, perché inserito in una nuova visione che vede la piena integrazione tra Unical e corsie.

Ed è qui la chiave attorno alla quale il rettore Nicola Leone ha deciso di porre l’accento: ospite della puntata di Dentro la Notizia dedicata all’inaugurazione del braccio robotizzato installato nel blocco operatorio, ha sottolineato il valore del nuovo corso che, favorito anche dalla Regione, promette non soltanto di rimettere in sesto la sanità territoriale ma soprattutto di innescare nuove dinamiche di eccellenza destinate a cambiare il volto del settore.

Ai microfoni dell’inviato Salvatore Bruno non soltanto il professore Zaza, ma anche il professore Salvatore Aiello, direttore della Neurochirugia. Da trent’anni impegnato nel delicatissimo comparto sanitario, anche Aiello ha salutato le nuove dotazioni come una evoluzione attesa da decessi e capace di cambiare il corso delle cose. Un dato sottolineato anche dal commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Vitaliano De Salazar. Il confronto tra le parti, alimentato da studio dal conduttore Pier Paolo Cambareri, ha consentito di tracciare la rotta di un nuovo percorso che coniuga all’innovazione tecnologica l’esigenza di dare risposte concrete alle istanze di salute pubblica. Dalla teoria alla pratica, insomma, nel segno di una nuova credibilità – l’aspetto evidenziato maggiormente dal rettore Leone – che ha consentito di richiamare con appositi bandi riuscitissimi non solo i calabresi illustri impegnati nella sanità d’eccellenza al Nord ma anche tantissimi studenti provenienti da altre regioni italiane. Insomma, un cammino destinato a segnare una svolta epocale su base provinciale e regionale, considerato che il “modello Unical”, con la sua forte spinta all’internazionalizzazione, sembra destinato ad essere replicato nel resto della Regione.

Dove rivedere la puntata

Dentro la notizia va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14. 30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 TivuSat e 820 Sky. È possibile rivedere la puntata su LaC Play.