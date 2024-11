Il dipartimento Tutela della Salute della Regione ha istituito con proprio decreto il nuovo gruppo tecnico regionale per la gestione dell'emergenza covid. Sono in tal senso stati nominati alcuni professionisti chiamati a far parte della task force regionale. Nominato coordinatore Andrea Bruni, ricercatore Anestesia e Rianimazione Università Magna Graecia di Catanzaro

I componenti sono:

Giuseppe Foti, direttore di Malattie Infettive del Gom Girolamo Pelaia, direttore della Pneumologia policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro Andrea Bruni Pasquale Minchella, direttore del laboratorio Virologia e Microbiologia ospedale Pugliese di Catanzaro Sisto Milito covid manager dell'Asp di Cosenza Ludovico Abenavoli, professore associato Gastroenterologia Università Magna Grecia di Catanzaro Simona Mirarchi, dirigente farmacista Rosalbino Cerra, segretario generale Fimmg Calabria Antonio Gurnari, segretario generale Fimp Eugenio D’Amico, direttore di Medicina Interna Azienda Ospedaliera Cosenza Matteo Galletta, dirigente Medico Igenista e direttore sanitario policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro.

I compiti della nuova task force

Tra i compiti che il nuovo organo si pone vi è quello di operare secondo le indicazioni o disposizioni dell’unità di crisi ai fini della definizione degli aspetti tecnici e formali necessari per avviare gli interventi assistenziali; predisporre e aggiornare il piano regionale di intervento; predisporre piani di informazione e formazione per l’intero territorio regionale; verificare che ciascuna Asp, conformemente alle indicazioni regionali, identifichi le strutture, le responsabilità e i percorsi operativi necessari per la rapida attivazione delle misure utili alla gestione dei casi; verificare i progetti di tele-monitoraggio adottati dalle Asp delle Regione Calabria; realizzare e aggiornare l’elenco delle strutture regionali di ricovero e cura utilizzabili per l’emergenza covid; raccogliere e aggiornare repertorio e disponibilità dei farmaci e presidi necessari; individuare ulteriori laboratori di riferimento; individuare una o più farmacie ospedaliere di riferimento in cui conservare i farmaci di uso non abituale e la loro modalità di distribuzione e verificare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di comunicazione e proporre misure per il loro miglioramento.