Si tenta lo spostamento dei pazienti verso i presidi periferici come a Lamezia Terme dove al momento sono disponibili 20 posti letto

La progressiva espansione del virus durante le festività natalizie inizia a riflettersi negativamente sugli ospedali calabresi. Questa mattina è infatti giunto a saturazione il reparto di Malattie infettive dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I ricoveri si sono mantenuti negli ultimi giorni in costante aumento portando le degenze a completa occupazione. Al momento risultano 35 pazienti su una dotazione complessiva di 35 posti letto.

A influire negativamente, oltre alla crescita esponenziale dei contagi, anche i ricoveri di donne gravide e bambini che hanno contribuito all'occupazione di tutte le degenze. Per ora non si valuta l'evenienza di riconvertire nuovi posti letto, così come avvenuto nelle precedenti ondate pandemiche, quando l'ospedale era stato costretto a creare una nuova stecca di degenze attraverso lo spostamento del reparto di Geriatria che al momento risulta altrettanto pieno di pazienti ordinari.

In questa fase si tenta infatti di invertire la tendenza che ha portato ala saturazione degli ospedali hub spostando i ricoveri verso i presidi periferici. In tal senso, disponibilità è giunta dall'ospedale di Lamezia Terme che nei giorni scorsi ha iniziato ad accettare i primi due ricoveri provenienti da Vibo Valentia. La dotazione del presidio lametino conta al momento 20 posti letto che si tenterà di ottimizzare al meglio.