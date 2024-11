La campagna vaccinale anti Covid prosegue a pieno ritmo in Calabria. Diversi gli hub aperti dal 31 dicembre al 2 gennaio, la Protezione civile regionale, in una nota, ha indicato orari e giorni.

Nel dettaglio, su Reggio, Vibo e Crotone tutti i punti vaccinali saranno aperti in modalità open, nella provincia di Catanzaro e di Cosenza si alterneranno centri vaccinali con prenotazione a quelli open. Vi saranno anche delle fasce orarie e dei giorni dedicati solo ai bambini, 5-11 anni, con la presenza dei pediatri di libera scelta.

Provincia di Catanzaro

CATANZARO

PRESIDIO OSPEDALIERO “CIACCIO-DE LELLIS”

31 dicembre - adulti dalle ore 8 alle ore 20 (su prenotazione) e bambini 5-11 anni dalle ore 14 alle ore 20 (su prenotazione)

1 e 2 gennaio - Open Day per gli adulti dalle ore 8 alle ore 14 e per i bambini 5-11 anni dalle ore 14 alle ore 20

ENTE FIERA AREA MAGNA GRÆCIA

31 dicembre e 1 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 - Open days con priorità per i prenotati

2 gennaio dalle ore 9 alle ore 19 - Open days con priorità per i prenotati

DAVOLI

Centro Polifunzionale

31 dicembre e 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 – Solo con prenotazione

LAMEZIA TERME

Centro Polifunzionale

31 dicembre e 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 – Solo con prenotazione



Provincia di Cosenza

Distretto Savuto

COSENZA

Centro vaccini Azienda Ospedaliera

31 dicembre dalle ore 8 alle ore 14

2 gennaio – Open day dalle ore 8 alle ore 20

Palazzetto delle Associazioni viale degli stadi

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16

GRIMALDI

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

SPEZZANO SILA

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

ROGLIANO

31 dicembre e 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13

SAN GIOVANNI IN FIORE

2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Distretto Valle Crati

RENDE

Punto vaccinale c/da Dattoli

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

2 gennaio – Open Day per bambini dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Punto vaccinale centro commerciale Metropolis

2 gennaio – Open day per adulti e bambini dalle ore 11 alle ore 17

Poliambulatorio

2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13

LATTARICO

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 12

2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13

Distretto Tirreno

AMANTEA

31 dicembre dalle ore 9 alle 14

DIAMANTE

31 dicembre dalle ore 9 alle 16

SCALEA

1 gennaio dalle ore 9 alle ore 13

CETRARO

2 gennaio dalle ore 9 alle ore 16

Distretto Esaro Pollino

SAN MARCO ARGENTANO

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

LUNGRO

1 gennaio dalle ore 9 alle ore 13

CASSANO ALLO IONIO

2 gennaio – Solo pediatrico – Dalle ore 9 alle ore 13

Distretto Ionio

CORIGLIANO-ROSSANO

Centro di eccellenza

31 dicembre dalle ore 10 alle ore 13

Centro distrettuale

31 dicembre-1 gennaio dalle ore 16 alle ore 19

2 gennaio – Solo pediatrico – Dalle ore 9 alle ore 13

CARIATI

1 gennaio dalle ore 15 alle ore 19

2 gennaio dalle ore 15 alle ore 18

Provincia di Vibo Valentia

Tutti i punti vaccinali sono in modalità open, quindi, senza prenotazione, tranne su Vibo Marina.

RICADI

Palazzetto dello sport

31 dicembre dalle 9 alle ore 18

2 gennaio dalle 15 alle 18

FILADELFIA

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 18

2 gennaio dalle 15 alle 18

VIBO

Vibo Center

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 18

1 gennaio dalle 16 alle ore 19.30

2 gennaio 9 alle ore 19.30

Punto vaccinale pediatrico via Palmiro Togliatti n.2 (alle spalle concessionaria Peugeot)

2 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.30

TROPEA

Palestra

2 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.30

SERRA SAN BRUNO

Palazzetto dello sport

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 18

1 gennaio dalle ore 16 alle ore 19.30

2 gennaio dalle 15 alle 18

NICOTERA

Poliambulatorio

1 gennaio dalle ore 16 alle ore 19.30

SORIANO CALABRO

Ex Ospedale

1 gennaio dalle ore 16 alle ore 19.30

MILETO

2 gennaio dalle 15 alle 19

Provincia di Crotone

Tutti i punti vaccinali sono in modalità open, quindi, senza prenotazione.

CROTONE

Via Nazioni Unite

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

1 e 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 14

MESORACA

Palestra scuola primaria

31 dicembre dalle ore 9 lle ore 14

1 e 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13

CIRO' MARINA

Palazzetto dello Sport

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 14

1 e 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Tutti i punti vaccinali sono in modalità open, quindi, senza prenotazione

REGGIO CALABRIA

Pellaro-Centro Civico Cardea

31 dicembre dalle ore 8 alle ore 13

Polo Nord-Palazzo Campanella

31 dicembre dalle ore 8 alle ore 13

Polo Sanitario Sud

2 gennaio dalle ore 8 alle ore 13

SCILLA

Casa della Salute

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 12

MELITO PORTO SALVO

31 dicembre dalle ore 8 alle ore 13

2 gennaio dalle 8 alle ore 19

GIOIA TAURO

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

TAURIANOVA

Poliambulatorio specialistico

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

MONASTERACE

Struttura comunale

31 dicembre – Per bambini (fascia 5-11 anni) dalle ore 14 alle ore 17 Per adulti dalle ore 17 alle ore 19.30

SIDERNO

Casa della salute

31 dicembre dalle ore 9 alle ore 14

2 gennaio dalle ore 9 alle ore 19

PALMI

31 dicembre dalle ore 8 alle ore 13

DELIANUOVA

31 dicembre e 2 gennaio dalle ore 15 alle ore 19

LOCRI

31 dicembre dalle 8 alle ore 14