Quello che ha vissuto il presidio Pugliese dell'Azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro nei giorni scorsi è stato un vero miracolo di Natale. Un episodio di buona sanità che ha ha avuto come protagonista un paziente proveniente dalla casa circondariale di Siano. «L'uomo - fa sapere il nosocomio - giungeva all'ospedale nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale in gravi condizioni e con una copiosa emorragia. Lo stesso, in un attimo di disperazione, con una lametta nascosta, si procurava una vasta e profonda ferita sul collo sino a tranciarsi la giugulare di sinistra nel tentativo estremo di togliersi la vita».



Immediato dunque l'intervento dei sanitari, in particolare dell'equipe di Chirurgia Vascolare composta dal dottor Francesco Pezzo e dalla dottoressa Sinopoli, coadiuvati dall’anestesista, il dottore Sgromo e dal personale di sala operatoria.

«L’intervento è stato risolutivo con l’arresto dell’emorragia, pertanto il paziente - fanno sapere i medici - si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione fuori pericolo di vita. Fa piacere notare che tutte le polemiche sollevate non hanno scalfito il senso di abnegazione e la qualità delle alte professionalità presenti che continuano a salvare vite umane e a garantire l’assistenza sanitaria ai pazienti della nostra regione, grazie anche al costante sostegno fornito della direzione generale dell’A.O. Dulbecco di Catanzaro».