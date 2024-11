Le donne hanno il 50 per cento in più di possibilità di sviluppare complicanze acute e croniche. Anche l'obesità infantile nella nostra regione fa registrare numeri record

Lo zucchero aggiunto non è un toccasana di salute, ormai è molto chiaro, ma i calabresi non voglio proprio farne a meno e i dati parlano chiaro: nella nostra regione la percentuale di diabete è la più alta d’Europa (8,5%), così come il tasso di obesità infantile, uno dei principali fattori di rischio di sviluppare diabete in età adulta.

Diabete, donne più a rischio

I soggetti particolarmente a rischio sono le donne: hanno il 50 % in più di possibilità di sviluppare le complicanze acute e croniche del diabete mellito: cardiovascolari e anche microvascolari, ovvero legate a gravi danni agli occhi e ai reni.

Quest’anno l’edizione 2017 della “Giornata mondiale del diabete” è dedicata proprio alle donne. L’obiettivo è quello sensibilizzare l’universo femminile spesso troppo restìo a sottoporsi a controlli.

Le iniziative nella settimana della Giornata mondiale

La Società italiana di diabetologia ha in programma nella settimana della Giornata mondiale numerosi incontri e il lancio di piattaforme informative online e tramite app. Inoltre, grazie ad un’intesa siglata con Federfarma, da oggi fino al 20 novembre sarà possibile eseguire nelle farmacie lo screening gratuito per il diabete. Infine, saranno distribuiti tre decaloghi per la prevenzione, lo screening e la cura del diabete, disponibili anche nei “Centri di cura per il diabete” presso le ASP e le AO.

A Cosenza ‘Sfidiamo il diabete’

A Cosenza sabato 18 novembre, nell’ambito della campagna ‘Sfidiamo il Diabete’ , promossa dalla SID su scala nazionale, è stata organizzata, con l’AGD (Associazione Giovani Diabetici) di Cosenza, una mattinata di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sul diabete.

Dalle 9 alle 13 tutti in piazza XI settembre per partecipare a una ‘Camminata della Salute’ fino a piazza Loreto. I ragazzi del liceo musicale ‘Lucrezia della Valle’ suoneranno brani jazz.

Spazio anche a una ‘Maratona delle Parole’ che permetterà, a chiunque voglia, di esprimere un’opinione, un pensiero, un’emozione legata alla vita vissuta insieme al diabete o accanto ad una persona con diabete. Non mancherà supporto della Croce Rossa per la misurazione della glicemia.

La giornata mondiale del diabete è stata istituita nel 1991 dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’IDF (International Diabetes Federation), in Italia è organizzata dal 2002.

Rosaria Giovannone