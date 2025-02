Arriva una precisazione o, sarebbe meglio dire, un parziale passo indietro sulla circolare interna diramata nella giornata di ieri dalla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro che contiene indicazioni sui più idonei – “dignitosi” – comportamenti e sul giusto abbigliamento che i dipendenti dell’ospedale dovranno d’ora in poi rispettare.

Le prescrizioni per la verità non ben accolte dal personale in forza all’azienda ospedaliera e che ha provocato una levata di scudi da parte del sindacato di base ha nei fatti costretto il direttore sanitario, Domenico Perri, ad una parziale marcia indietro.

In una nuova nota interna precisa infatti che «per quanto concerne il citato “comportamento dignitoso anche al di fuori dell’orario di lavoro e quando non si indossa la divisa” si intendono i tempi, all’interno delle strutture ospedaliere, pre inizio turno di servizio e post termine del turno di servizio».

Così sembra voler neutralizzare i vibrati attacchi del sindacato Usb che in un comunicato ha puntato il dito contro l’azienda facendo notare come non sia «compito dell'azienda ospedaliera indagare sulla condotta dei propri dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro».