C'è il lieto fine nella vicenda di Agostino Colella, ingegnere e docente di Cetraro che attraverso il nostro network aveva denunciato i lunghi tempi di attesa per una visita fisiatrica domiciliare finalizzata alla sostituzione di una carrozzina elettronica. Dopo i nostri servizi, l'Asp di Cosenza si è immediatamente messa in contatto con il paziente, rimasto coinvolto in un incidente in mare nel 2017, e venerdì pomeriggio il dottor Natale "Nino" Salatti si è recato nella sua abitazione per svolgere un'accurata visita e stilare una relazione, che ora sarà passata al vaglio della commissione competente. L'attesa, che durava dal 5 novembre scorso, giorno della richiesta, era dovuta alla carenza dei medici, piaga che flagella la sanità calabrese ormai da tempo immemore.

Operazione abbattimento liste d'attesa

L'ingegner Colella, però, aveva precisato che la sua denuncia pubblica non sarebbe dovuta restare solo un fatto personale. «Voglio denunciare anche per chi, pur essendo nelle mie stesse condizioni – ci aveva detto –, non ha i mezzi per farlo, per chi non ha voce».

In altre parole, l'ingegner Colella chiedeva di abbattere i tempi di attesa per tutti i cittadini, non soltanto per lui. Il suo desiderio, per una felice coincidenza, è stato esaudito in tempi brevi.

Con la deliberazione n° 156 del 28 febbraio 2025, l'Asp bruzia ha pubblicato una manifestazione di interesse per la ricerca di nuove figure professionali, tra cui i fisiatri, aderendo al Piano Operativo per l'abbattimento delle liste d'attesa sulla base di quanto disposto dal DCA 345/54 del 7.11.2024.

Le branche specialistiche interessate per il Distretto Sanitario del Tirreno, sono Cardiologia, Chirurgia Vascolare/Angiologia, Radiologia, Radiologia (ecografie), Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Fisiatria, Fisiatria (domiciliari), Geriatria (domiciliari) Neurologia, Oculistica, Oncologia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Reumatologia, Scienza della Nutrizione, Urologia, Allergologia, Psichiatria, Ortopedia, Neuropsichiatria Infantile.

Le dichiarazioni della Direttrice Angela Riccetti

Della vicenda si era subito interessata la direttrice del Distretto del Tirreno cosentino, la dottoressa Angela Riccetti. «Ringrazio il signor Colella per la pazienza – ha detto alla nostra redazione – e voglio rassicurarlo sul fatto che il suo caso ci ha spinto a prendere ulteriori provvedimenti, nonostante le difficoltà oggettive».

Negli ultimi giorni, il dottor Salatti ha svolto il suo lavoro anche in orario pomeridiano per far fronte all'emergenza. «Faremo il massimo per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Siamo al lavoro già da ieri – conclude Riccetti – per migliorare questo aspetto».

Un'ondata di solidarietà

Il caso di Agostino Colella, stimato docente al liceo nautico di Cetraro, ha sollevato un'ondata di solidarietà. Tra coloro che si sono interessati al caso, ci sono anche la Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli, e la deputata calabrese del MoVimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico. Entrambe si sono mobilitate per chiarire la vicenda e far sì che a Colella fossero riconosciuti i suoi diritti e, di conseguenza, anche a tutti gli altri pazienti in attesa di una visita domiciliare.