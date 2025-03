Il gruppo di cittadini lamenta come dalla tragedia che ha colpito il 48enne a San Giovanni in Fiore nulla sia stato fatto per far fronte alle inefficienze del servizio di emergenza/urgenza

Il Comitato 18 Gennaio, nato a San Giovanni in Fiore dopo la morte del 48enne Serafino Congi, parteciperà stasera alle 19 al momento di preghiera organizzato nella parrocchia di santa Maria delle Grazie a due mesi dalla tragedia. «Due mesi fa, precisamente il 4 gennaio – si legge in una nota –, si consumava la assurda morte di Serafino Congi. Colpito da infarto, ha trascorso tre drammatiche ore nel pronto soccorso di San Giovanni in Fiore in attesa di essere trasferito all'ospedale di Cosenza. Non ce l'ha fatta. Durante il trasporto ci ha lasciato».

«L'indagine aperta dalla magistratura – prosegue il comitato – accerterà le responsabilità di questa tragica e dolorosa vicenda. Ma non basta. In ogni caso non potrà essere relegata al semplice archivio dei brutti e tristi ricordi. Una giovane vita strappata per sempre alle sue bambine, alla sua giovane moglie, ai suoi genitori: grida Verità e Giustizia!».

«Da quella data – si legge ancora – niente è stato fatto per far fronte alla grave condizione di inefficienza, di degrado e di abbandono in cui versa il servizio di emergenza urgenza e di pronto soccorso. La carenza di medici nei pronto soccorso e nel servizio di 118, è la stessa di due mesi fa. A fronte della permanenza di questa preoccupante situazione di rischio, il sindaco Succurro continua irresponsabilmente e cinicamente a proiettare sui social una rappresentazione fuorviante ed ingannevole della realtà».

«Qualcuno, a partire dal responsabile del servizio di elisoccorso, dovrebbe spiegare perché nell'arco di un mese l’elisoccorso è atterrato al campo sportivo ben due volte, atteso da telecamere al seguito della signora Succurro, mentre il 4 gennaio scorso per Serafino non si è reso possibile un rapido trasferimento presso l'ospedale di Cosenza», evidenzia il comitato.

E aggiunge: «C'è un dubbio che ci tormenta. Serafino poteva essere salvato. Il fattore tempo in caso di infarto è determinante. Cosa è cambiato?».

«Le autorità che hanno la competenza ed i poteri in materia di Sanità, a partire dal commissario ad acta presidente Occhiuto, devono assumere misure urgenti e straordinarie – continua la nota –. Anche il nostro territorio deve essere dotato di un servizio di emergenza urgenza e di pronto soccorso adeguato ed efficiente, capace di garantire condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che vivono nei comuni interni, distanti dagli ospedali hub o spoke».

«A tal proposito sono necessari provvedimenti efficaci, mirati alla copertura dell'organico ed al reclutamento di personale medico e paramedico, alla adeguata disponibilità di ambulanze ed attrezzature e tecnologie avanzate. L'unità della popolazione è fondamentale in questa battaglia a difesa della vita. Il sindaco dovrebbe porsi alla testa di questa battaglia. In verità avrebbe dovuto farlo da tempo. A maggior ragione avrebbe fatto bene a farlo al momento della drammatica perdita di Serafino Congi – rimarca il comitato –. Interpretando il profondo cordoglio che ha pervaso l'intera comunità, avrebbe dovuto proclamare il lutto cittadino e annunciare la costituzione di parte civile in un procedimento giudiziario che auspichiamo si possa svolgere per capire come mai quel giorno Serafino abbia atteso invano nella speranza di continuare a vivere e di veder crescere le sue bambine».