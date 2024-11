Sopralluogo stamattina al Pronto soccorso di Catanzaro del commissario straordinario Vincenzo La Regina, del direttore sanitario aziendale, Giuseppe Panella, del direttore medico del presidio ospedaliero Pugliese. Gianluca Raffaele e del direttore del Dipartimento di emergenza, Peppino Masciari, per l'emergenza caldo.

La situazione, al momento del sopralluogo, era tranquilla senza situazioni di iperafflusso. «Abbiamo anche discusso - si legge in una nota - dell'attivazione, come previsto dalla Circolare Ministeriale contenente le raccomandazioni per fronteggiare l'emergenza caldo, del codice calore ovvero di un percorso assistenziale preferenziale e differenziato per gestire soprattutto i soggetti vulnerabili».