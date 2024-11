La sigla sindacale ritiene inaccettabile l'utilizzo delle pronte disponibilità per sostituire colleghi assenti o l'impiego di personale proveniente da altre parti per coprire i turni

La segreteria territoriale di Nursind Cosenza solleva una pressante allerta in merito alle criticità imminenti presso la Postazione 118 di Rossano, con il rischio concreto di chiusura dovuto alla mancanza di personale infermieristico. Le preoccupazioni del sindacato (Rsu Nursind - Capalbo Nicodem - Segretario Territoriale Nursind Cosenza Roberto Mazzuca) sono state espresse attraverso comunicazioni formali.

La carenza cronica di personale alla Postazione Territoriale 118 Emergenza - Urgenza di Rossano è al centro delle segnalazioni, con una particolare enfasi sulla non osservanza del giusto riposo settimanale. Questa carenza ha portato a gravi anomalie nelle modalità organizzative dell'attività lavorativa, soprattutto riguardo ai criteri utilizzati per l'assegnazione dei turni. La richiesta urgente della Nursind riguarda la risoluzione immediata di queste problematiche, evidenziando la mancanza di due unità infermieristiche. Una di queste unità è stata trasferita presso altre unità operative senza essere sostituita, lasciando un'equipe senza la dotazione organica necessaria per garantire il regolare svolgimento del servizio 24 ore su 24. Di conseguenza, il personale rimasto in servizio è costretto a coprire le mancanze, anche attraverso l'utilizzo delle pronte disponibilità.

La Nursind ritiene inaccettabile l'utilizzo delle pronte disponibilità per sostituire colleghi assenti o l'impiego di personale proveniente da altre Postazioni Territoriali per coprire i turni. L'organico dovrebbe consistere in 6 unità Cps-Infermieristiche per consentire una turnazione regolare 24 ore su 24. Questa situazione mette a dura prova i professionisti in servizio, costretti a compensare tutte le mancanze senza poter usufruire di ferie o permessi. Ciò li costringe talvolta a prolungare il proprio turno oltre le 12 ore e 50 minuti previste, con potenziali danni per la loro salute.

Nursind, di fronte a questa emergenza, diffida l'Asp di Cosenza a intervenire prontamente per risolvere la problematica. Allo stesso tempo, sollecita misure preventive per evitare in futuro situazioni di improvvisa assenza di personale, proponendo l'adozione annuale di un Turnover obbligatorio per sostituzioni o assenze del personale sanitario.