Fabio Ciciliano annuncia l’avvio dell’iter per accelerare la realizzazione delle strutture e non nasconde le difficoltà: «La Calabria è una delle zone più sismiche d’Italia»

«La realtà calabra è molto particolare, perché è una delle zone più sismiche d'Italia, quindi è necessario muoversi rapidamente in questa direzione». Così il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, rispondendo a una domanda sulla decisione del Governo di dichiarare lo stato di emergenza per il sistema ospedaliero della Calabria. «È necessario procedere alla nomina di un commissario delegato - spiega - per fare in modo che si accelerino le procedure e per rendere più veloci le attività di costruzione e ricostruzione dei nuovi ospedali».

Sulla possibilità che il commissario sia il presidente della Regione Roberto Occhiuto, Ciciliano dribbla così le domande dei cronisti: «Quando avrò deciso chi sarà, ve lo comunicherò personalmente», dice.