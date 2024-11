E' stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, il riparto del F.S.N. Alla Calabria un Fondo pari a 3.456.348 milioni di euro, 17 milioni in meno rispetto al 2014

La Commissione Sanità della Conferenza Stato-Regioni ha approvato, all'unanimità, il riparto del Fondo Sanitario 2015. La Conferenza dei Presidenti, che si è protratta per oltre tre ore, oltre ad approvare il riparto del F.S.N. ha discusso e deliberato l’avvio di un percorso che porti alla modifica dei criteri di riparto del fondo stesso.



Per la Calabria ha partecipato ai lavori della Conferenza, Franco Pacenza, delegato del Presidente Oliverio che ha dichiarato: “Sono circa vent’anni che il riparto del F.S.N. è determinato dalla, così detta, quota pesata, cioè l’età delle popolazioni, che rimane sicuramente un criterio oggettivo, ma che penalizza le regioni con una popolazione più giovane. Ad esso vanno affiancate ulteriori criteri anch’essi oggettivi come l’ indigenza ed il PIL di ogni regione. La Conferenza dei Presidenti, a tal proposito – ha detto ancora Pacenza - ha delegato la “Commissione salute” ad un approfondimento tecnico-politico per poi addivenire ad una proposta vera e propria con riferimento ai nuovi criteri”.

Il riparto del fondo sanitario 2016 dovrà avvenire, quindi, su nuovi criteri bilanciati, competitivi e solidali. Quanto al riparto 2015, la Calabria riduce i danni originariamente previsti. Infatti, sia per una riduzione in assoluto del Fondo sanitario rispetto al 2014, sia per una riduzione della popolazione ma, soprattutto, per una riduzione del Fondo di premialità o perequativo, la Calabria perdeva poco meno di 43 milioni di euro rispetto al 2014. Grazie ad un lavoro, che è durato più sedute, in cui la Calabria, assieme ad altre regioni del Mezzogiorno è stata protagonista attiva, è stato assunto un criterio universale ossia che le regioni il cui fondo 2015 è in diminuzione, la diminuzione stessa non può superare lo 0,5 di quanto assegnato nell’anno precedente. Ciò ha notevolmente ridotto il danno per la Calabria che vede una riduzione di soli diciassette milioni rispetto ai 43 originariamente previsti, assegnando, quindi, un Fondo pari a 3.456.348 milioni di euro.

Oliverio che non ha partecipato ai lavori della Commissione si è ritenuto soddisfatto per il risultato ottenuto “frutto di un lavoro, intelligente e costante che vede oggi la Calabria al Tavolo della Conferenza protagonista attiva e coordinata. E’ assolutamente importante – ha continuato il presidente – affrontare il nodo dei criteri di riparto del F.S.N. e, per come già posta, sempre nella stessa Conferenza, la questione che riguarda il doppio tariffario in materia di emigrazione passiva. E’ questo solo un primo passo rispetto agli obiettivi che ci siamo dati. Noi continueremo, con determinazione, a fare la nostra parte”.