In merito all’articolo “Fu la prima al mondo a trattare il tumore ai polmoni con la chirurgia toracica, Franca Melfi verso il ritorno in Calabria”, dal rettore dell’Unical, Nicola Leone, riceviamo e pubblichiamo:

«Egregio Direttore, nel rispetto dei termini di legge sulla stampa e per la necessità di fornire informazioni corrette e verificate, desideriamo smentire categoricamente la notizia pubblicata su LaCNews24 e Cosenza Channel, entrambe a firma di Salvatore Bruno, circa la nomina della professoressa Franca Melfi a direttrice della chirurgia toracica dell'Ospedale dell'Annunziata di Cosenza e a docente dell'Unical. Ad oggi non è stata effettuata alcuna nomina, in quanto è attualmente in corso un regolare concorso pubblico per ricoprire l'incarico di professore in Chirurgia Toracica all'università della Calabria. Pertanto, quanto affermato nell'articolo risulta categoricamente falso e non conforme alla normativa sulla stampa, che impone l'obbligo di verificare accuratamente le informazioni prima di renderle pubbliche».

La controreplica di Salvatore Bruno

Prendiamo atto. L'indiscrezione giornalistica è tale poiché anticipa le comunicazioni ufficiali. Trattandosi di una good news auspichiamo possa concretizzarsi al più presto.