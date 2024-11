Il protocollo d'intesa che formalizzerà il primo passo verso l'integrazione tra le due aziende catanzaresi verrà siglato il 21 febbraio. A darne notizia questo pomeriggio il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso. Tra poco meno di venti giorni, quindi, avverrà la storica firma del protocollo d'intesa tra Regione Calabria e Università Magna Grecia di Catanzaro che porterà alla nascita dell'azienda unica Renato Dulbecco con una dotazione di 855 posti letto.

Secondo quanto previsto dalla legge regionale, proposta proprio da Filippo Mancuso, all’atto della pubblicazione del protocollo d’intesa sul Burc decadranno dalle funzioni i due commissari straordinari dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, Francesco Procopio, e dell’azienda universitaria Mater Domini, Vincenzo La Regina. Resteranno in carica solo i direttori amministrativi e i direttori sanitarie di ciascuna delle due aziende per trenta giorni fin quando non avverrà la nomina del nuovo commissario straordinario o del direttore generale. La nomina dovrà essere formalizzata dal commissario ad acta, Roberto Occhiuto, d’intesa con il rettore dell’Università Magna Grecia, Giovambattista De Sarro.

Nei giorni scorsi, il presidente della Regione e commissario ad acta aveva provveduto a modificare il programma operativo all’interno del quale si prevedeva l’adozione di uno specifico dmcp nella procedura di integrazione tra le due aziende per sanare la posizione giuridica del policlinico universitario Mater Domini. Il ritocco è avvenuto sulla scorta di un parere legale richiesto all’ufficio legislativo del ministero della Salute che ha ritenuto non necessaria l’adozione del dpcm sollecitando il commissario ad emendare il programma operativo in autotutela.