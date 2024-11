Il presidente della Regione ha inviato al rettore dell'Umg una prima rosa di candidati per il ruolo di commissario. In pole position ci sono Ciro Indolfi, Vincenzo La Regina e Francesco Procopio ( ASCOLTA L'AUDIO )

La rosa dei possibili papabili alla nomina di nuovo commissario dell’azienda unica, Renato Dulbecco, di Catanzaro è già sulla scrivania del rettore dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, Giovambattista De Sarro. Con lui il presidente della Regione e commissario ad acta, Roberto Occhiuto, dovrà trovare la quadratura sui tre nomi proposti.

La rosa dei nomi

Si tratta del primario del reparto di Cardiologia del policlinico universitario, Ciro Indolfi, dell’attuale commissario straordinario del policlinico Vincenzo La Regina e dell’attuale commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, Francesco Procopio.

La decadenza

Gli ultimi due si avviano a grandi passi verso la decadenza, solo quando però il protocollo d’intesa verrà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. È per questa la ragione per cui si è inteso anticipare la nomina del nuovo commissario dell’azienda unica per arrivare alla nascita della Dulbecco con il management già in sella.

La nomina

Nei prossimi giorni, ma a breve, il presidente-commissario adotterà un dca di nomina pescando tra i tre nomi proposti al rettore e sui cui si è formata l’intesa. Il commissario straordinario in pectore assumerà però l’incarico il giorno successivo alla pubblicazione del protocollo sul bollettino. Trenta giorni per riorganizzare i vertici aziendali con la nomina del direttore amministrativo e sanitario.