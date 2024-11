Vincenzo La Regina è stato nominato commissario straordinario dell’istituenda azienda universitaria-ospedaliera Renato Dulbecco di Catanzaro. Così ha deciso il commissario ad acta, Roberto Occhiuto, che ha nei fatti dato seguito all’indicazione fornita nei giorni scorsi dal rettore dell’Università Magna Grecia, Giovambattista De Sarro.

Dalla rosa di tre nomi è stato, infatti, prescelto l’attuale commissario del policlinico universitario che si avvia ormai a grandi passi verso l’integrazione con l’ospedale Pugliese Ciaccio. Nella giornata di ieri – sempre il commissario ad acta – ha preso atto del protocollo d’intesa già siglato lo scorso 21 febbraio con il rettore dell’Umg che disciplina i rapporti tra i due enti in vista della costituzione della nuova azienda unica.

Tuttavia, il nuovo commissario non assumerà l’incarico nell’immediato ma solo in una fase successiva e coincidente con la pubblicazione sul bollettino regionale del protocollo d’intesa. In quella data, infatti, l’integrazione tra le due aziende diverrà a tutti gli effetti efficace, così come previsto dalla legge regionale, e contestualmente decadranno dai propri incarichi gli attuali commissari delle due aziende da integrare.

La nomina appositamente anticipa la pubblicazione dell’atto sul Burc per evitare un vuoto gestionale che, al contrario, si sarebbe venuto a creare a causa dell’automatica decadenza dei vertici delle due aziende. In questa fase preparatoria il commissario in pectore dovrà iniziare a muovere i primi passi verso il processo d’integrazione cercando di scongiurare il blocco amministrativo che potrebbe determinarsi in concomitanza con la nascita della nuova azienda.

In particolare, per l’ospedale Pugliese che smetterà di esistere poiché incorporato al policlinico universitario che a sua volta assumerà la denominazione di Renato Dulbecco. Questa fase preparatoria potrebbe prolungarsi ancora per una decina di giorni, utili alla predisposizione di tutti gli atti necessari prima della pubblicazione sul bollettino del protocollo d’intesa e la nascita dell’azienda unica.