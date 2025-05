Il reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni Paolo II, in qualità di Centro appartenente alla Società Italiana per le Malattie respiratorie infantili (Simri), ospiterà, domani 20 maggio, un Open day dedicato alla Giornata mondiale dell'Asma, offrendo gratuitamente valutazioni cliniche, spirometrie e materiale educazionale ai bambini a partire dai 6 anni di età, fino a esaurimento dei posti disponibili.

L'evento rientra nell’ambito delle attività per la Giornata Mondiale dell'Asma, istituita nel 1998 dalla Global Initiative for Asthma (GINA) e ricordata ogni primo martedì di maggio. Il tema di quest'anno è 'Make Inhaled Treatments Accessible for ALL', con l'obiettivo di promuovere l'accessibilità universale ai trattamenti inalatori, fondamentali per la gestione dell'asma. L'iniziativa promossa dalla SIMRI in collaborazione con altre società scientifiche, tra cui la società italiana di Pediatria (SIP), ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza riguardo ad una patologia importante dell’età pediatrica.

L'asma è la malattia cronica più diffusa in età pediatrica e rappresenta una delle principali cause di assenza da scuola. Colpisce circa 1 bambino su 10 nei Paesi occidentali e, se non adeguatamente trattata, può pregiudicare la salute respiratoria e la qualità di vita del bambino. Per partecipare è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata tramite email all'indirizzo pediatriapolt@asp.cz.it fino a esaurimento posti.