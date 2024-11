'I fatti in diretta'. La puntata odierna avrà come tema 'Quelli che la sanità...'. Tratterà della costruzione dei nuovi ospedali della Piana di Gioia Tauro, della Sibaritide e di Vibo Valentia.

Tratterà dei risultati del commissariamento della Sanità in Calabria e del rapporto tra la gestione commissariale e la politica. Ospiti in studio il consulente del governatore Oliverio, Franco Pacenza, il caporedattore del Quotidiano del Sud Adriano Mollo e il direttore generale dell'Azienda sanitaria di Vibo Valentia Angela Caligiuri.

In collegamento esterno da Cosenza, in diretta, l'inviata Rossana Muraca, che assieme alla giornalista Francesca Lagatta, racconterà la storia di una madre coraggiosa chiamata ad assicurare le cure del suo bambino affetto da una grave forma di disabilità.

Andrà in onda anche un'interessante inchiesta che spiegherà punto per punto tutto ciò che frena l'avvio dei lavori per i nuovi nosocomi la cui edificazione fu oggetto dell'ordinanza di Protezione civile firmata nel 2012 dall'allora capo-dipartimento Gabrielli.

La trasmissione, in diretta, sarà aperta alle telefonate e al contributo del pubblico da casa.



Oggi alle ore 15:00 su LaC canale 19 del digitale terrestre e in streaming su www.lactv.it