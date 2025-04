La donna era stata ricoverata per una grave complicanza ormonale sopraggiunta in gravidanza: «Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia ho trovato personale altamente qualificato e molta sensibilità»

È una storia di buona sanità quella raccontata da una lettrice alla nostra testata. Quella buona sanità che, dice, «spesso non fa più notizia o almeno non per tutte le regioni e soprattutto non in Calabria».

La donna racconta di essere stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia Terme per una grave complicanza ormonale durante una gravidanza che si è conclusa fortunatamente nel migliore dei modi, con la nascita di «due splendidi bambini».

A Lamezia, continua la neo mamma, «ho trovato ad accogliermi personale altamente qualificato che ha saputo risolvere con estrema competenza e professionalità la mia condizione clinica senza mai mancare di sensibilità, ascolto ed empatia».

Da qui l’esigenza di raccontare quest’esperienza e di ringraziare pubblicamente «ogni operatore di questo reparto: medici, ostetriche, infermieri, oss, coordinatrice e primario per la dedizione, professionalità ed empatia dimostrata».

«Un ringraziamento speciale va poi alla dottoressa Di Cello – prosegue la donna – che ha seguito il mio percorso in modo impeccabile, illuminando come un faro una gravidanza complicata su cui nessuno avrebbe scommesso. La sua elevata professionalità, la sua grande umiltà, la sua competenza e le sue amorevoli cure mi hanno permesso di raggiungere questo meraviglioso traguardo, grazie dottoressa le sarò per sempre grata».

E ancora: «Un grazie immenso va alla dottoressa Mastroianni che ha accuratamente svolto l'ecografia morfologica dimostrando un'esperienza ed una competenza estrema, a lei è anche toccato organizzare un bel parto in urgenza per far venire al mondo i miei bimbi in sicurezza, grazie ancora dottoressa e grazie a tutta l’équipe presente che ha curato nei minimi dettagli la nascita dei miei bambini. Grazie alle ostetriche Stefania Cuda, Concetta Romano Maria Rosaria Serratore, che mi hanno accompagnato in modo impeccabile al parto e grazie ad Anna Cimino per l’ascolto, l’empatia ed il supporto».

Infine, «un sentito ringraziamento va anche al personale del reparto di Neonatologia perché oltre ad occuparsi egregiamente dei miei bambini ha saputo accogliere paure e preoccupazioni di noi genitori senza mancare mai di empatia e dolcezza. Grazie anche a chi ha lavorato “dietro le quinte”: anestesisti ed ambulatorio di diabetologia. La buona sanità può essere anche quella dietro casa e mi auguro di poterla un giorno raccontare di ogni reparto e di ogni ospedale presente nella nostra regione. Mamma, papà, A. & L. ringraziano».