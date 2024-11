«Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato delle leggi regionali e ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Calabria n. 37 del 21/10/2022, recante “Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale”». È quanto si legge sul sito del Governo nel report del Consiglio dei ministri tenutosi quest’oggi.

Si tratta della legge che consente alle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi di elargire prestazioni aggiuntive per un valore di 100 euro all’ora ai medici già dipendenti del servizio sanitario, che si rendono disponibili a prestare servizio nei pronto soccorso. Simili funzioni vengono concesse anche ai medici in formazione, ossia agli specializzandi.