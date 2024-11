Nel corso dell'asseblea cittadina sulla sanità è stato redatto un documento da inviare ai vertici istituzionali regionali e nazionali per chiedere la rimozione del commissario

IL DOCUMENTO



RIORGANIZZAZIONE RETI ASSISTENZIALI



Con la presente, nella mia qualità di Sindaco del Comune di S. Maria del Cedro

Comunico

che nell'incontro che si è tenuto in data odierna presso il Comune di Praia a Mare, alla presenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Alto e al Medio Tirreno ( da Tortora a Cetraro)



Alla presenza

del Consigliere Regionale Giuseppe Aieta , di cittadini, associazioni e giornalisti, l'assemblea



Visto

il decreto n. 30 del 03.03.16 a firma del Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dei disavanzi del SSR Calabrese,

Nominato

con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.03.15, Ing. Massimo Scura avente ad oggetto la " riorganizzazione delle reti assistenziali" in ambito sanitario – provvedimento generale di programmazione di adeguamento della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ( pubblici e privati)- ;



CONSIDERATO



Che il citato decreto " penalizza " i cittadini residenti nei Comuni ricadenti sul Tirreno Cosentino;



HA " decretato"

Di stilare un " documento" da inoltrare



a) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

b) Al Ministro ( della salute) Lorenzin ;

c) Al Governatore della Regione Calabria ;

d) Al Presidente del Consiglio Regionale ;

e) Al Tavolo ADDUCE ( già Massicci);

f) Ai Consiglieri ed Assessori Regionali;



Con il quale " CHIEDERE"



1. Che il nominato Commissario Ing. Scura ( così come il Sub Commissario) " deve essere rimosso";

2. Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha nominato in data 12.03.15 l'attuale Commissario ad acta – e per esso il Tavolo ADDUCE già Massicci – non prenda in alcuna considerazione il citato decreto, tra l'altro non sottoscritto dal Dottor FATARELLA ( su ordine del Governatore Oliveiro) funzionario/ dirigente delegato in materia della Regione Calabria ;

3. Che il Presidente del Consiglio Regionale, con urgenza, convochi un " consiglio" alla presenza di tutti i Sindaci calabresi, o almeno dei Sindaci " ricadenti sul Tirreno Cosentino" , con all'ordine del giorno " la riorganizzazione delle reti assistenziali" che dovrà portare alla determinazione " diretta ad ottenere la rimozione del Commissario Scura" ;

4. Che immediatamente, in esecuzione del contenuto delle decisioni rese dall'autorità giudiziaria competente, si provveda alla " riapertura dell'Ospedale di Praia a Mare" ;

5. Che previa revoca ( e non sospensione) del decreto n. 30 del 03.03.16 si dia atto , con la presenza delle " dovute parti sociali ed interessate" alla " rivisitazione della rete ospedaliera del tirreno" ( sia pubblica che privata) ;

6. La nomina di un nuovo commissario di concerto ed in intesa con il Presidente della Regione Calabria – che si ricorda è stato spogliato vista la l. 23.12.14, n. 190 di qualsivoglia " potere" ( la nomina di commissario ad acta è infatti incompatibile con qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento) ;

7. Che il " redigendo documento" venga

ANCHE CONSEGNATO

Giovedì 10.03.16 in Cosenza, nelle mani del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Onorevole Luca Lotti , che riceverà, vista la richiesta avanzata dall'On.le Ernesto Magorno, una delegazione dei sindaci.



L'assemblea è stata aggiornata a giorno 16.03.2016 alle ore 10,00 presso la sala del consiglio comunale di Praia a Mare.



L'assemblea , nella denegata ipotesi in cui, entro la predetta data, non otterrà quanto richiesto, deciderà le forme di mobilitazione da intraprendere insieme ai cittadini che vivono, risiedono e usufruiscono della rete ospedaliera presente sul territorio del Tirreno Cosentino, nessuna esclusa.



L'assemblea rivolge un " caloroso invito" a tutti i rappresentanti " politici calabresi" di porre in essere ogni iniziativa, personale ( ed anche di partito) che dovrà portare all'ottenimento delle " avanzate richieste".



L'assemblea sostiene pienamente ( senza alcuna distinzione di appartenenza politica), l'operato del Governatore, Onorevole Mario Gerardo Oliveiro,

che

oltre ad aver ribadito il pieno sostegno al " TERRITORIO",

ORDINANDO

Al Dirigente/ Funzionario Delegato, FATARELLA di non sottoscrivere il " proposto decreto",

ANCORA UNA VOLTA

Ha dato " prova" di avere a cuore gli interessi del territorio e dei suoi cittadini.



L'assemblea ha deciso di non accogliere la richiesta avanzata dal Commissario Scura, che intendeva ricevere una delegazione dei sindaci, nella giornata di martedì 08.03.16 alle ore 9,30 in Catanzaro.



S. Maria del Cedro lì 06.03.15 ore 14,45



Il Sindaco di S. Maria del Cedro

Avv. Ugo Vetere