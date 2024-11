Indennizzi per i danni da vaccino covid, stanziati i soldi per i rimborsi relativi ad effetti gravi della vaccinazione. «Abbiamo stanziato 50 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023» per i risarcimenti, ha evidenziato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni di Timeline su Sky Tg24.

Saranno risarciti «coloro che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Covid», ciò prevede la norma che è contenuta nella bozza del decreto legge sostegni ter.

«La norma di fatto esisteva già perché - ha chiarito Costa - ci fu una sentenza della Corte Costituzionale che sostanzialmente equiparava la vaccinazione raccomandata, come quella che abbiamo effettuato nel nostro Paese, alla vaccinazione obbligatoria. Quindi esisteva già una legge e un capitolo di bilancio, dopo di che si è ritenuto necessario approfondire ulteriormente, specificare con una norma ad hoc alla legge già esistente. Quindi ovviamente» il risarcimento «vale per tutti quei cittadini che si sottopongono a vaccino e, qualora venisse certificato un evento avverso grave, lo Stato risarcisce».

«Credo che questo sia un buon segnale da parte del Governo, un segnale - ha rimarcato il sottosegretario - che mi auguro di tranquillità nei confronti di chi sosteneva che molti cittadini non si sono vaccinati perché mancava questo provvedimento. Ecco, oggi con l'adozione di questo provvedimento, se veramente per qualcuno questo era il motivo, mi auguro che da domani si prenoti per la vaccinazione».