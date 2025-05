Fausto Sposato è stato scelto come nuovo presidente del coordinamento regionale degli infermieri calabresi. Il leader dell'Opi di Cosenza rappresenterà, da oggi, anche i colleghi degli altri ordini provinciali a nome e per conto dell'intera categoria in tutta la regione.

Sposato ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta a Catanzaro dai colleghi delle cinque province e ha sottolineato l'importanza di valorizzare la professione infermieristica. «Dopo attenta riflessione e dopo diversi confronti è stato nominato quale presidente del coordinamento regionale Fausto Sposato. Al suo fianco, come vicepresidente, la collega di Catanzaro, Giovanna Cavaliere. Segretario del coordinamento regionale Stefano Moscato di Vibo e tesoriere Giuseppe Diano di Crotone», si legge in una nota.

Si riparte, dunque, verso nuovi obiettivi per mettere al centro la professione infermieristica. «Siamo un baluardo della sanità, un punto fermo del sistema sanitario regionale, ma anche nazionale, ed è più che giusto e legittimo avere, oggi, più spazio nella gestione dei processi assistenziali», la prima dichiarazione di Sposato.

Tra le priorità, il miglioramento delle condizioni lavorative e il riconoscimento sociale degli infermieri, spesso sottovalutati nonostante il ruolo cruciale nel sistema. «Uno dei temi centrali del suo mandato sarà affrontare la carenza di personale infermieristico in Calabria, dove mancano circa 2000 infermieri», sottolineano dal coordinamento. Sposato ha evidenziato anche la necessità di investire nella formazione e nell'assunzione di nuovi professionisti per garantire un'assistenza sanitaria di qualità.