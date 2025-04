Prosegue il lavoro di Franca Melfi, la luminare tornata in Calabria, che combatte il tumore ai polmoni con un robot. La professionista è alla guida della chirurgia toracica dell’Azienda ospedaliera di Cosenza. In un video diffuso sui social, ha illustrato la strumentazione utilizzata per la lotta alle neoplasie, il relativo funzionamento e rimarcato il ruolo della formazione.

«Mi definiscono prima al mondo per aver operato 24 anni fa per la prima volta un tumore polmonare con una tecnica robotica. Sono rientrata in Calabria e intanto perchè sono calabrese e per dare ovviamente un grande contributo, spero alla sanità calabrese dopo un lungo periodo trascorso fuori dalla Calabria», spiega. Il medico ha quindi presentato i macchinari e il loro sofisticato funzionamento: «Praticamente – fa presente – noi abbiamo tutto sotto controllo». Ad oggi sono stati eseguiti «più di 60 interventi con questa tecnologia robotica ma speriamo di chiudere l’anno con almeno 250 interventi strutturali».