Si è riunita oggi, presso la sede della Regione Calabria, l’Assemblea regionale di Acop Calabria (Associazione Coordinamento Ospedalità Privata). Erano presenti tutte le case di cura e le strutture sanitarie calabresi. All’incontro ha partecipato anche il governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

L’assemblea è stata presieduta dal Presidente nazionale Michele Vietti e, dopo una introduzione del vicepresidente nazionale, Enzo Paolini, Occhiuto ha illustrato il suo programma in materia di sanità regionale, con specifico riferimento ai rapporti con le case di cura private. In questo contesto, ha confermato la piena integrazione dell’ospedalità privata nell’ambito del SSN, ringraziando sia il presidente Vietti, sia il vicepresidente Paolini per il grande sostegno dato dalle case di cura private per il rilancio della Sanità nella regione calabrese.

In particolare ha ricordato la firma dei contratti triennali con l’impiego di risorse derivanti dal recupero della mobilità interregionale ed ha garantito il suo pieno sostegno a tutti gli interventi che la sanità privata calabrese sta mettendo in campo e continuerà a produrre sul versante della qualità. Il presidente Vietti ha ricordato che Acop nasce con una esplicita vocazione a collaborare con il SSN, in particolare in quelle regioni in difficoltà per carenze storiche, come la Calabria.

Il presidente Vietti ha altresì confermato il convinto impegno di tutte le strutture private della Calabria per consentire la realizzazione degli ambiziosi programmi del presidente Occhiuto, in termini di abbattimento delle liste di attesa e di recupero della migrazione sanitaria. Il vicepresidente Paolini ha sottolineato come, sulla base di un recente rapporto Innogea su dati Agenas, la Regione Calabria, da molti considerata la cenerentola della sanità, è in realtà posizionata, per oltre il 50% degli indicatori, nella parte alta della classifica delle regioni.

In conclusione, dopo gli interventi di molti partecipanti, l’assemblea ha confermato per acclamazione alla presidenza regionale Enzo Paolini, coadiuvato da un consiglio di presidenza composto dai cinque presidenti delle relative province calabre, nonché dal direttore generale Bernardino Scarpino. Il presidente Occhiuto e il presidente Vietti si sono dati appuntamento per un nuovo incontro, nella seconda fase del percorso di giunta, nel quale potranno essere ulteriormente confermati i passi in avanti che la Regione Calabria riuscirà a realizzare sul versante sanitario.