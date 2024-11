Il reparto di pediatria di Lamezia Terme raccontato dalla responsabile Mimma Caloiero e un approfondimento sui malanni tipici di questo periodo

C’è un ospedale nell’ospedale, è quello dei bambini. Siamo entrati nel reparto di pediatria di Lamezia Terme che conta annualmente circa 600 ricoveri, 7.000 prestazioni di Pronto soccorso, 1.000 osservazioni brevi e intensive (Obi) e 1.500 prestazioni ambulatoriali.

Abbiamo documentato questa realtà con la responsabile di reparto, Mimma Caloiero, ospite di LaC salute.



In reparto lavorano, da settembre, sette pediatri specializzati in diverse patologie: malattie remautologiche pediatriche, diabete di tipo 1, malattie gastoenterologiche.

Ogni giorno vengono accolti i pazienti pediatrici di tutte le età, eccetto i neonati, affetti da patologie acute provenienti dal Pronto soccorso, dall’Obi (attivato nel 2014 dal responsabile del reparto di Pediatria, Ernesto Saullo), e anche da altri ospedali.

Malattie complesse

Tra i prossimi obiettivi da raggiungere, uno in particolare sta a cuore della responsabile Caloiero e riguarda i bambini che hanno patologie complesse: «Vorrei che la nostra struttura venisse adeguata per garantire sostegno a questi ammalati. Al momento abbiamo le mani legate. Questo servizio richiederebbe la formazione del personale e l’acquisto di attrezzature idonee. Servono i fondi. Mi batterò per quel che mi compete. Voglio agevolare questi piccoli e le loro famiglie costrette ad affrontare spese onerose per recarsi in altre parti d’Italia».

Virus stagionali

Nel corso della puntata grande attenzione è stata data ai virus stagionali. In questo periodo dell’anno si registra il boom di ricoveri. Il Pronto soccorso va spesso in tilt perché «si corre in Ospedale anche quando non è necessario». La responsabile Caloiero ha spiegato che la cura a casa è possibile: «Basta del sano riposo, un’alimentazione corretta e un ambiente caldo e ben areato».

La puntata di LaC Salute: