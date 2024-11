Perché bisogna vaccinarsi? A spiegarlo in un'intervista il virologo Fabio Foto rilasciata per LaC Salute

Perché bisogna vaccinarsi? Quali sono le garanzie scientifiche? Cosa deve insegnare il caso del bambino di Monza, ammalato di Leucemia, morto per morbillo? Ce lo spiega il virologo, Fabio Foti, in questa intervista rilasciata per LaC Salute.



