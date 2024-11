L'iniziativa è stata promossa da alcune associazioni lametine per chiedere il ritiro del decreto sulla riorganizzazione ospedaliera. Le firme sono state consegnate al sindaco Paolo Mascaro

Sono 24.476 le firme raccolte per chiedere il ritiro del decreto 30 sulla riorganizzazione ospedaliera che prevede la soppressione di dieci reparti dell'ospedale di Lamezia Terme. Questo pomeriggio le associazioni che si sono mobilitate nella raccolta (comitato Salviamo la Sanità del Lametino, Tribunale per i Diritti del Malato e associazione Quartiere Capizzaglie) hanno consegnato ufficialmente in un incontro pubblico le firme al sindaco Paolo Mascaro,chiedendogli di farsi portatore delle loro istanze.