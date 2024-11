Da mesi le rassicurazioni della dirigenza Asp e del commissario Scura non trovano riscontri concreti. La struttura deputata rimane chiusa, nonostante alcune settimane fa un decesso per meningite avesse contribuito a riaccendere i riflettori sul problema

Una morte per decesso da virus H1N1 e un altro caso in osservazione. Il richiamo del direttore sanitario e degli specialisti a non allarmarsi, a non cadere nel tranello psicosi ma un dato di fatto è confermato: Lamezia non ha un reparto di Malattie infettive.

A ricordarlo è il coordinamento sanità 19 marzo, pungolo sulle tante tematiche irrisolte del presidio ospedaliero lametino. Un ospedale negli anni del commissariamento ridimensionato, saccheggiato di reparti tra i quali, appunto, quello di Malattie infettive.

Soltanto pochi mesi fa il caso di una morte per meningite aveva riproposto la questione di una possibile apertura, con tanto di rassicurazioni da parte della dirigenza Asp prima e successivamente anche da parte di Scura. Ora la diffusione del virus H1N1 ha riaperto la questione, sulla quale regna il silenzio.

Ecco perché il comitato chiede certezze e anche di sapere se il vantato piano di assunzioni riguarderà Lamezia e in particolare il Pronto Soccorso. Si affianca nell’allarme anche il comitato Salviamo la Sanità Lametina che si chiede se la chiusura di Malattie infettive abbia avuto un peso nel decesso della donna per h1n1 e rimanda al mittente l’ipotesi che la chiusura di diversi reparti del Giovanni Paolo II abbia portato giovamento alle casse e un risparmio sulle spese.