Intervista "A Tu per Tu", il format de IlReggino.it, che in questa edizione ospita Tiziana Frittelli, neo commissaria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Frittelli, una professionista con una lunga esperienza nel settore sanitario, ha assunto il suo nuovo incarico con entusiasmo e determinazione, pronta a portare un rinnovamento nelle dinamiche della sanità calabrese.

«Reggio Calabria è una città che mi ha accolto con calore e affetto. La professionalità e l’umanità che ho trovato qui sono il frutto di un ambiente che, nonostante le sfide, sa ancora mettere al centro il paziente», ha detto Frittelli con un sorriso. Il suo amore per la professione traspare dalle sue parole, insieme a un forte legame con la comunità locale. La commissaria ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme a tutti i membri del personale ospedaliero, dai medici agli infermieri, per costruire un clima di collaborazione e crescita.

Parlando delle criticità che il Grande Ospedale Metropolitano si trova ad affrontare, Frittelli non ha nascosto che ci sono sfide importanti da superare. «Dobbiamo prestare attenzione alle risorse umane, che spesso sono sotto pressione e necessitano di maggiore sostegno. È fondamentale investire nella formazione e nelle condizioni di lavoro del personale, affinché possano esprimere al meglio le loro potenzialità», ha affermato.

Inoltre, si è concentrata sull'importanza degli investimenti in tecnologie e infrastrutture. «Ho trovato grandi tecnologie e innovazioni, non solo in termini di attrezzature ma anche nell’approccio alla salute e al benessere del paziente», ha asserito, richiamando l’attenzione su progetti già in cantiere e sulla necessità di attrarre finanziamenti. Frittelli ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha creduto in lei per guidare un cambiamento significativo e positivo.

Un elemento chiave del suo piano è la promozione di un ambiente positivo e accogliente, sia per i pazienti che per il personale. «Vogliamo che ogni collaboratore si senta parte integrante di una squadra che lavora per un obiettivo comune: il benessere della comunità. Solo così possiamo sperare di affrontare le sfide quotidiane con determinazione e ottimismo», ha affermato.

Pensa alle necessità delle persone con disabilità e a come studiare dei protocolli per agevolare il loro accesso alle cure. Frittelli, giunta da pochi giorni, si è già immersa nell’attività ospedaliera, avviando incontri con il personale e ascoltando le loro idee e preoccupazioni. «È fondamentale comprendere le necessità di chi lavora quotidianamente in ospedale, per riuscire a costruire una sanità che sia realmente al servizio dei cittadini», ha concluso.

La sua nomina rappresenta un'opportunità non solo per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ma per l'intera sanità calabrese, nell’ottica di un cambiamento reale e duraturo. Con Tiziana Frittelli al timone, si apre una nuova pagina in un settore cruciale per la vita della comunità.