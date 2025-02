A margine della conferenza stampa congiunta con il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta alla Cittadella regionale di Catanzaro abbiamo chiesto al presidente della giunta calabrese se fosse contrariato per il ritiro dell'emendamento sulla Proroga ai Rettori effettuato in Senato proprio dal suo partito di Forza Italia.

«No – ci ha risposto Roberto Occhiuto con apparente distacco – io speravo che ci fosse una proroga, ma l'ho detto con grande chiarezza perché il rettore dell’Unical Leone ha fatto un lavoro straordinario, che riguarda anche la sanità, perché senza Leone, senza il sottoscritto non ci sarebbe la Facoltà di Medicina a Cosenza, non ci sarebbe la Melfi, non ci sarebbe Schmidt, non ci sarebbe questo nuovo ultimo luminare che si occuperà di chirurgia ortopedica e vertebrale, non ci sarebbero tanti altri professionisti che grazie a Leone lavoreranno e nell'Università della Calabria e nell'ospedale».

Il governatore ed i voltafaccia

«Ho trovato singolare – aggiunge Occhiuto – che prima tutta la comunità politica indicasse Leone come un grandissimo rettore e un minuto dopo la proposizione di un emendamento che diceva sostanzialmente che forse sarebbe stato utile che lui avesse potuto concludere questo ciclo molti hanno protestato come se si fosse attentato alla libertà di scelta dei docenti».

Conferme e nuovi commissari

Intanto – come anticipato dalla nostra Testata – nelle prossime ore scade il mandato di 4 commissari di altrettante aziende sanitarie, Carbone alla Dulbecco di Catanzaro, Battistini all’Asp di Catanzaro, Brambilla a Crotone e Scaffidi al Gom di Reggio.

«Non le ho fatte ancora perchè domani – venerdì 14 ndr – incontrerò due persone che ho in animo di nominare commissari in due aziende della nostra regione (Crotone e Reggio?). Voglio prima parlare con loro e poi farò la delibera credo domani stesso o più probabilmente lunedì»