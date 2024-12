L’Hospice “San Giuseppe Moscati” di Cassano Allo Ionio, anche dopo la paventata data del 18 dicembre circa la sospensione di alcune prestazioni, continuerà ad assicurare la consueta assistenza lavorando a pieno regime.

Per la risicata forza lavoro di medici, infermieri e operatori sociosanitari per l’assistenza notturna a pazienti i ricoverati, sulla struttura residenziale, unica nell’Asp di Cosenza, gravava l’ipotesi di un fermo dal 18 dicembre ai primi di gennaio generando una serie di reazioni anche nel mondo politico, religioso e sociale.

Il primario scopo di dare al malato la massima qualità di vita possibile con dignità, dunque, non si interrompe. A dare la positiva notizia per la continuità dei servizi è stata la facente funzioni della struttura Maria Rossaria Ferrigno, punto fermo e di riferimento della struttura. In sostanza, tutto il personale che presta servizio ha dato totale disponibilità a coprire tutti i turni garantendo l’assistenza H24.

La conferma che si tratti di un’eccellenza anche sull’aspetto umano, oltre che medico e assistenziale, è rappresentato nella più nobile forma che eleva gli operatori a “familiari” dei sofferenti ricoverati e non semplici lavoratori. Un ambiente familiare dove ogni stanza è un proprio appartamento, con la propria dignità e umanità.

Entrando, la cordialità e l’accoglienza è il primo tassello anche per i più freddi visitatori. Passando nel corridoio gli addobbi natalizi fanno da cornice ad un tradizionale presepe, bello, grande e imponente. Tale e quale al rispetto per la vita, alla dignità umana, che tutti assicurano agli ospiti nel reparto, ammalati e familiari.