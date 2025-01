Il professionista era stato colto da un arresto cardiaco ma, nonostante la gravità della situazione, sul posto era giunto un mezzo non adeguatamente attrezzato: «Sulla salute lo Stato non deve badare a spese»

Una serie di eventi di presunta malasanità scuotono nuovamente il territorio dell'alto Tirreno cosentino. Uno di questi è certamente la tragedia legata alla morte del medico scaleoto Enzo Saporiti, soccorso per un infarto da un'ambulanza senza medico a bordo. A evidenziare gli aspetti oscuri della vicenda è la sorella Maria Grazia, che in un recente post su Facebook ha evidenziato la presunta inadeguatezza dei soccorsi dettata dall'urgenza del momento.

La tragedia

Il dottore Enzo Saporiti, medico di base stimato e amati in modo trasversale da tutta la città di Scalea, si è sentito male il 1° novembre del 2024 a causa di un infarto. Poco dopo è giunta sul posto un'ambulanza senza medico, nonostante la gravità della situazione già palesata nella chiamata di aiuto. Per Saporiti non c’è stato niente da fare ed è morto nel giro di qualche minuto, lasciando sgomenta una comunità intera e quanti avevano avuto il privilegio di conoscerlo.

Lo sfogo della sorella

Trascorsa qualche settimana dalla tragedia, la sorella del medico scaleoto, Maria Grazia Saporiti, ha scritto un lungo post, dal sapore amaro, per mettere in luce la presunta inadeguatezza dei soccorsi.

«"Vorrei essere medico, non per diploma, ma per vocazione e impegno a resistere a una medicina impersonale e complicata che spesso fa vacillare ogni buona volontà". Questi erano i tuoi pensieri di medico che ha sacrificato se stesso per assistere tutti in maniera incondizionata e per sopperire anche alle carenze del sistema sanitario, evidenti soprattutto nella nostra regione - ha scritto la donna sui social -. Che sei stato medico per vocazione è chiaro a tutti, nella seconda parte del tuo pensiero te la prendevi con la burocrazia. Quella stessa burocrazia complicata, che tanto detestavi, ha fatto in modo che per te non ci fosse nessuna possibilità di salvezza.

Il primo novembre ci hai lasciato con un infarto devastante, diagnosticato da te stesso, il 118 è arrivato tempestivamente, ma senza medico, e chi ha refertato da remoto sì è affidato ai risultati trasmessi.

Certamente la presenza di un medico avrebbe permesso di diagnosticare immediatamente la gravità del tuo malore e un intervento adeguato. Intanto tu non ci sei più e se avessi avuto anche solo una possibilità di salvezza ti è stata preclusa.

Nella regione Calabria sono anni ormai che le ambulanze viaggiano senza medico e poco attrezzate, soltanto per motivi economici, per cui chiamare un 118 senza un medico a bordo significa perdere minuti preziosi e fatali. Questo significa garantire solo un trasporto in ospedale, e non un pronto soccorso tempestivo ed efficace.

Questa possibilità non è stata negata soltanto a te, ma nel corso degli anni è stata negata a tantissime persone e continuerà ad essere negata nella nostra disgraziata regione.

Un’ambulanza senza medico è come “una nave senza nocchiere”, oppure per rimanere in tema sanitario come un ospedale senza medici.

La salute delle persone è il bene assoluto che lo Stato deve tutelare senza badare a spese.

Nel corso della tua attività di medico, hai soccorso tantissime persone anche per infarto, che sì sono salvate per il tuo tempestivo intervento, che ti ha permesso di fare una diagnosi immediata, diretta e corretta.

Il tuo sogno era continuare a lottare contro questa malasanità e continuare a fare il medico, attrezzando sempre di più il tuo studio per renderlo un vero e proprio piccolo pronto soccorso al servizio di tutti».