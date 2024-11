Il 14 e 15 novembre a Catanzaro la 'leopolda' della Sanità. Il Tavolo sarà coordinato dal dottor Leofranco Rizzuti e vedrà la partecipazione di esperti autorevoli del settore.Chiuderà i lavori il responsabile nazionale del settore del Pd, Federico Gelli

“Il Partito democratico calabrese vuole dare il proprio contributo concreto nel superamento delle problematiche che più stanno a cuore ai cittadini di questa regione, predisponendo una credibile azione di rilancio nei settori nevralgici della vita politico-amministrativa, attraverso la predisposizione di soluzioni che possano confluire in un progetto comune. Un’azione finalizzata, prima di tutto, a sostenere e supportare il governo del presidente della Regione, Mario Oliverio, e della sua Giunta”. E’ quanto afferma il segretario regionale del Partito democratico, on. Ernesto Magorno nell’annunciare la costituzione del tavolo consultivo sui temi della sanità. Il Tavolo sarà coordinato dal dottor Leofranco Rizzuti.

“Tra le priorità c’è l’impegno a tutelare la salute come “diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività – afferma il segretario regionale democratico -. A tal fine il Pd calabrese intende costituire un tavolo consultivo sui temi della sanità, a cui chiamerà professionalità ed esperti autorevoli del settore, proprio per contribuire al rilancio dell’attività di programmazione capace di sostenere la necessaria azione di atteso cambiamento – spiega Magorno -. Quello sulla sanità rappresenta il primo dei tavoli tematici che sarà istituito dal Pd al fine di approfondire singole problematiche e individuare possibili prospettive risolutive, per come chiaramente emerso nel corso dell’ultima assemblea regionale del Partito”. Il tavolo tematico sulla sanità troverà un primo importante momento di confronto e di sintesi nell’iniziativa che sarà organizzata il 14 e 15 novembre a Catanzaro: una “Leopolda” della sanità che sarà concluda dal responsabile nazionale del settore del Pd, Federico Gelli.



Il tavolo risulta costituito dai seguenti componenti: dottor Sergio Arena (medico); dottor William Auteri (Direttore Neuroradiologia presso Annunziata di Cosenza già Direttore generale Annunziata); prof. Sebastiano Andò (Preside facoltà Farmacia Università della Calabria); dottor Francesco Boncompagni (ex Cardiologo Annunziata Cosenza); dottor Elio Bozzo (Medico di famiglia già direttore sanitario ASP Cosenza); dottor Michele Braiotta (Dirigente Medico azienda territoriale Cosenza); dottor Soccorso Capomolla (medico); dottor Bernardo Cirillo (Medico); dottor Piero Covello (Chirurgo presso Annunziata di Cosenza); dottor Lorenzo Donato (Primario Dermatologo ospedale di Crotone e consigliere comunale di Crotone); dottor Filippo Fimognari (Direttore Divisione geriatria Annunziata Cosenza); dottoressa Maria Teresa Fragomeni (Dottore Commercialista con Master Sanità); prof. Antonio Gambardella (prof. associato di neurologia Università Magna Grecia di Catanzaro); Giuseppe Giudiceandrea (consigliere regionale e segretario della III Commissione consiliare "Sanità, Attività sociali, culturali e formative"); dottoressa Giuseppina Iemma (Cardiologa Ospedale di Catanzaro); Michelangelo Mirabello (consigliere regionale e segretario della III Commissione consiliare "Sanità, Attività sociali, culturali e formative"); dottor Franco Nunziata (Direttore Sanitario Clinica); dottor Nicodemo Parrilla (Medico di base in Cirò Marina, e Capogruppo Consiglio Comunale di Cirò); dottor Luigi Pranno (Medico di base); dottor Enzo Priolo (Medico, Segretario SUMAI Regionale); dottor Lino Puzzonia (Ex Direttore generale Azienda Ospedaliera di Cosenza); dottor Rocco Pistriminzi (medico spec. in Medicina Legale); dottor Leo Franco Rizzuti (Gastroenterologo presso Annunziata di Cosenza); dottor Fausto Sero (Medico); dottor Lidio Vallone (Chirurgo Ospedale di Soverato); dottor Francesco Muraca (Oculista Ospedale Lamezia Terme); dottor Agostino Viscomi (Primario Otorino, Ospedale Crotone); prof. Patrizia Doldo (Università ‘Magna Graecia’); dottoressa Mariagrazia Krop (oncologa); dottor Michele Chiodo direttore amministrativo; dottor Roberto Talia (Medico di Base Reggio); dottor Vincenzo Trapani Lombardo (Presidente OSPIS Reggio); dottor Luigi Gagliardi (Farmacista).