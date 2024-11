La Procura di Vibo ha aperto un fascicolo sul decesso di un sessantaseienne di Piscopio

Due dipendenti della clinica privata “Villa dei Gerani” di Vibo Valentia sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte “sospetta” di Giuseppe La Bella, ex muratore sessantaseienne, originario di Piscopio.



L'uomo aveva dei problemi neurologici. Colpito da ictus era stato ricoverato per la riabilitazione, il 28 gennaio scorso, nella clinica convenzionata con l'Asp. Quando la mattina del primo febbraio, come riportato da “Il Quotidiano del Sud” di oggi, il figlio Salvatore si è recato a trovarlo l'ha trovato con un cerotto alla nuca.



CONTINUA A LEGGERE SU IL VIBONESE