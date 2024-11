Solo due medici in servizio nelle ore notturne. Questo il motivo per cui il management dell’ospedale reggino ha deciso di chiudere il reparto nelle ore notturne

Nelle ore notturne tra il 22 e il 29 marzo i pazienti dovranno recarsi presso l’ospedale di Polistena. Il reparto di radiologia dell’ospedale di Locri non sarà aperto per mancanza di personale. È quanto disposto del management del nosocomio.

Nello specifico Domenico Calabrò e Vincenzo Schirripa, direttore Azienda ospedaliera e direttore sanitario della struttura, hanno denunciato come ‘la gravissima criticità legata alla carenza di personale medico, solo due medici in servizio, nelle ore notturne hanno comportato di mettere in atto la decisione'.